A Castelnuovo Magra nuovo sbocco per le acque depurate

L’Amministrazione Comunale di Castelnuovo Magra comunica che sono stati conclusi in questi giorni i lavori di spostamento dello scarico del Depuratore Paduletti dal fosso maestro di Prada al canale degli Orti, a cura di Acam Iren. “Abbiamo deciso di procedere in questa direzione, cambiando luogo di scarico delle acque depurate del nostro Depuratore comunale, per ridurre il più possibile l’impatto sull’ambiente e sulla popolazione locale – spiega Luca Marchi, vicesindaco e assessore all’Ambiente – Il canale degli Orti ha infatti una portata d’acqua maggiore rispetto al fosso di Prada, consentendo un più agevole deflusso delle acque depurate e riducendo al minimo l’impatto ambientale”.

Il nuovo sbocco del Depuratore garantirà alla popolazione che vive sul territorio circostante un ulteriore miglioramento delle acque e dell’aria. “Si tratta di un altro passo in avanti – continua Marchi – Questo è infatti il secondo intervento di una certa portata messo in atto per migliorare l’utilizzo del nostro depuratore che circa due anni fa era già stato sgravato di 1500 utente dirottate presso il Depuratore di Camisano. Con quest’ultimo intervento di cambio del canale di ricezione delle acque, quindi, crediamo che la situazione sia ancor più migliorata, a beneficio dell’ambiente e degli abitanti”.

