Azione, Enrico Mazzino nominato responsabile del dipartimento Sanità della Liguria

Genova. Azione, il partito guidato dal senatore Carlo Calenda, il 9 marzo a Roma presso il teatro Eliseo ha presentato un piano per poter riformare il sistema sanitario nazionale. A livello nazionale la regia è stata affidata a Walter Ricciardi, ordinario di igiene all’Università del Sacro Cuore di Roma e consigliere scientifico del ministero della Salute durante l’emergenza Covid. In Liguria, invece, il direttivo regionale, su proposta del segretario Roberto Donno, ha nominato Enrico Mazzino, dottore di ricerca in economia applicata ed economista sanitario all’Università di Genova.

Mazzino sarà il responsabile del dipartimento Sanità della Regione Liguria e collaborerà a stretto contatto con gli altri referenti regionali e con lo stesso Ricciardi. “È un onore far parte del tavolo nazionale e aver dato il mio contributo alle proposte presentate a Roma lo scorso 9 marzo – commenta -. La priorità del dipartimento Sanità ligure sarà quella di declinare tali proposte sul nostro territorio. Il riassetto organizzativo del nostro servizio sanitario regionale non può non tenere conto di tre grandi problematiche che caratterizzano la sanità ligure: la struttura demografica della popolazione, con il suo invecchiamento ed il conseguente aumento delle malattie croniche, la carenza di risorse (personale, attrezzature, strutture), l’aumento dei costi”.

