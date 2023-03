Basket, da Loano a Torino in Serie A2. Gianluca Fea e la sua vita attorno al basket: “Un vero e proprio lavoro ormai”

Foto Basket Torino

Torino. Il suo ruolo è di ala piccola ma può far sorridere se si pensa ai suoi 2 metri esatti d’altezza. Gianluca Fea, loanese del 2004 e giocatore del nuovo Basket Torino in Serie A2, nato dalle ceneri dell’Auxilium Torino fallito nel 2019, si sta facendo le ossa ad un passo dalla massima espressione cestistica italiana. Il suo percorso parte proprio da Loano, con Emanuele “Bira” Campisi e Alessandro Taverna, fino all’età di 13 anni dove poi il suo nome inizierà a fare gola a diverse squadre di livello superiore. I tornei svolti con la Regione Liguria gli hanno permesso di farsi notare, facendo anche due raduni con la Nazionale Italiana. Poi la scelta di Treviso, una bella esperienza ma troppo distante da casa per un ragazzo così giovane, quindi si è susseguita quella di avvicinarsi andando alla Junior Casale. Due anni di crescita ed ecco arrivare la chiamata del Torino, con il quale sta muovendo i suoi primi passi ufficiali in Prima Squadra. Da quell’emozionante esordio di un anno fa contro l’Assigeco Piacenza, nel quale ha realizzato anche due tiri liberi, Gianluca ha sempre continuato a vivere la pallacanestro con grande dedizione: una vita di sacrifici, una vita attorno al basket.

» leggi tutto su www.ivg.it