Boghetto, l’amministrazione: “Ripristineremo la rete della discarica di Bosco di Checco senza proclami”

“Parole, parole, parole recitava una famosa canzone di Mina alla quale sembra essersi ispirato in questi giorni l’ex sindaco Delvigo, evidentemente annoiato nell’occupare le proprie giornate. Ecco allora spiegato il divertentissimo hobby che consiste nello sproloquiare quotidianamente contro un’amministrazione, insediata neanche da un anno e mezzo, impegnata con fatica, serietà e dedizione a mettere mano ai disastri compiuti dal signor Delvigo, per i quali, non a caso, è stato sonoramente punito alle urne dagli elettori.

Ironia poi vuole che lo stesso, animato da cotanto amore nei confronti di Borghetto e dei borghettini, abbia preso la decisione di dimettersi da consigliere di opposizione, preferendo la strada delle elezioni spezzine, ahilui avarissime di soddisfazioni.

