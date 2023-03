Case green, Manganaro (Sunia): “Basta lamentele, servono investimenti sulle manutenzioni”

Genova. “La direttiva sulla casa green ha creato un dibattito sulla qualità degli immobili in Italia, ma il confronto non può essere solamente su come respingere tale normativa. Certo questa normativa appare astratta e costosa, scritta più per propaganda ideologica che per un vero risanamento delle abitazioni, ma la risposta non può essere di negare l’assenza di investimenti sulla qualità delle abitazioni e di chi ci vive dentro”. Lo afferma Bruno Manganaro, segretario genovese del Sunia, dopo l’approvazione del provvedimento da parte del Parlamento Europeo.

“Si costruiscono nuove case ma non si interviene sul patrimonio esistente – continua Manganaro -. Migliaia di case sfitte nella nostra città sia di proprietà pubbliche che private (sarebbe interessante che le istituzioni fornissero questi dati). Abitazioni in cui il problema prioritario non è il rifacimento del cosiddetto cappotto, ma la muffa alle pareti, le tubazioni che perdono, gli infissi in cui entra aria e magari pericolanti, le vasche dell’acqua vecchie e igienicamente discutibili, la stabilità delle abitazioni”.

