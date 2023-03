Ceriana. Un’auto con a bordo almeno due persone è uscita di strada, precipitando per circa un metro e mezzo nel terreno sottostante, sulla provinciale di Ceriana.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, il personale sanitario del 118, le ambulanze e i carabinieri.

Al momento non si conosce con esattezza né il numero né la condizione dei feriti, che non dovrebbero comunque essere gravi.

Seguiranno aggiornamenti.

