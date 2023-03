Degustazione e concerto, il Birrificio del Golfo propone due nuovi eventi per San Giuseppe e San Patrizio

Questo weekend il Birrificio del Golfo si tingerà di verde per la festa di San Patrizio, con degustazioni, musica, concerti, panini e tanta birra.

Venerdì 17 marzo alle 18.30 sarà il momento della degustazione “A tutta Ostrica”: la birra Oysteria, l’unica oyster stout prodotta con ostriche “made in La Spezia”, si incontra nuovamente con la sua materia prima, ovvero le ostriche dei vivai della Cooperativa mitilicoltori spezzini. La prenotazione è obbligatoria tramite il sito internet oppure tramite Whatsapp al 393 9873607.

Sabato 18 alle 19 entreranno nel vivo i festeggiamenti per San Patrizio con il concerto dei Jig Rig, gruppo folk di musica tradizionale irlandese e celtica.

Per l’occasione sarà presente il ristorante Ninin con una selezione di focacce miste, pizze, pizze con verdure, pizza con salsiccia e friarielli e l’immancabile panino con la porchetta. Per tutte le informazioni cliccare qui.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com