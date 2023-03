Si rinnova anche quest’anno a Lerici la tradizionale Fiera della Madonna di Maralunga: il lungomare dalla Rotonda Vassallo a Calata Mazzini, popolato dai banchi, dal 25 al 27 marzo si trasformerà in un ricco emporio a cielo aperto. E festa patronale vuol dire anche luna park: ieri sono infatti arrivate le attrazioni, che resteranno per due settimane, fino al 31 marzo, in una nuova location, individuata quest’anno in Piazza Ghidoni, alla Venere azzurra.

L’articolo Fiera della Madonna di Maralunga e due settimane di luna park proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com