Imprese, l’assessore Benveduti a Pontedecimo per illustrare il piano ‘Garanzia artigianato Liguria’

Genova. L’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti in visita alle imprese artigiane di Pontedecimo – accompagnato dal segretario regionale di Confartigianato Liguria Luca Costi, dal presidente acconciatori di Confartigianato Liguria Giuseppe Graci e dal presidente del CIV Ponte 2000 Paolo Ceruti – per illustrare le opportunità di “Garanzia Artigianato Liguria”, lo strumento regionale da 11,8 milioni di euro per favorire l’accesso al credito delle imprese del settore, e le nuove misure in arrivo con la nuova programmazione comunitaria Fesr 2021-2027.

“È sempre bello toccare con mano i fattori di successo delle nostre attività economiche per cercare di proteggerli, massimizzarli e incrementarli – sottolinea l’assessore Andrea Benveduti – Il fattore di successo dell’artigianato è proprio la qualità, il saper fare, la maestria che pervade l’Italia da nord a sud. Non abbiamo la necessità di eliminare questo sapere per entrare nella produzione di massa, dove tutto si appiattisce, ma abbiamo invece l’opportunità di puntare su questa fantasia per reinterpretarla in chiave moderna e accompagnare le imprese in un salto competitivo che potrà garantire di proiettare la nostra tradizione nel futuro”.

