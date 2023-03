La “Carmen” del prestigioso Balletto di Milano arriva al Teatro Sociale di Camogli

Camogli. Solo due recite in Italia e poi via nuovamente in giro per il mondo. Assisi in Umbria e Camogli in Liguria sono le due città che ospiteranno Carmen, la produzione del Balletto di Milano che, dopo il grande successo nei Paesi Baltici e questo breve tour in Italia, calcherà nuovamente prestigiosi palcoscenici internazionali: in aprile Usa e Canada, in maggio Israele e in giugno e luglio Spagna.

L’appuntamento è il 26 marzo al Teatro Sociale. C’è dunque molta attesa e curiosità per il balletto firmato da Agnese Omodei Salè e Federico Veratti ispirato alla novella di Prosper Mérimée e all’omonima opera di Bizet. Tante e coinvolgenti le coreografie che, in un clima di energia e passione enfatizzato dalle musiche di George Bizet, alternano appassionati pas de deux a vivaci danze d’assieme di Gitani, Soldati e Sigaraie.

