Legino, Carella celebra la crescita della squadra incoronando Tobia: “Il suo lavoro è evidente, spero che un giorno possa prendere il mio posto”

Savona. 13 punti conquistati nel girone d’andata e 17 in quello di ritorno: potrebbe bastare questo dato per fotografare la situazione del Legino, sodalizio orgogliosamente rappresentato dal presidente Pietro Carella che, nonostante la larga vittoria ottenuta domenica contro la Baia Alassio, ha preferito non abbassare la soglia dell’attenzione.

La crescita della squadra e i miglioramenti in termini di risultati sono evidenti, ma secondo il numero uno della società verdeblù il buon momento dovrà trovare seguito nella trasferta di Ospedaletti programmata nel weekend. “Il nostro allenatore in cuor suo già sapeva che il girone d’andata sarebbe stato duro, questo perché era necessario che la squadra si amalgamasse dopo aver cambiato tanti elementi – ha esordito Carella -. I giovani avevano bisogno di un buon minutaggio per acquisire esperienza nella categoria. Spesso all’inizio ci è capitato di perdere alcune partite all’ultimo proprio per inesperienza, ora però si vede il lavoro di Fabio Tobia.”

