Meta non trova l’accordo con Siae: addio (per ora) alla musica italiana su Instagram e Facebook

Savona. Immaginati quest’estate a bordo di una barca oppure sdraiato sul lettino in spiaggia, mentre riprendi le onde con il tuo smartphone per pubblicare una storia su Instagram o Facebook. In mente hai la canzone perfetta. “In alto mare” di Loredana Bertè, la cerchi tra l’elenco dei brani, ma non la trovi. Cambi idea, provi con “Gente di mare” di Umberto Tozzi. Non c’è nemmeno quella, così come nessun’altra canzone italiana.

Questo perché Meta, l’azienda statunitense che gestisce i social network Facebook e Instagram, non permetterà più di usare i brani contenuti nel repertorio Siae dentro i suoi social.

» leggi tutto su www.ivg.it