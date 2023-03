Nuova Grande Loano sul nuovo Piano del Commercio: “Nessuna idea e nessun sostegno al tessuto commerciale ormai compromesso”

Loano. “Dopo tanta attesa ci saremmo aspettati un Piano del Commercio più dinamico, innovatore e lungimirante, con anche progetti e sostegni per sviluppare attività produttive nelle zone meno centrali, contribuendo a rivitalizzarle”. Così Nuova Grande Loano a proposito del nuovo Piano del Commercio approvato dal consiglio comunale lo scorso 14 marzo.

“Nuova Grande Loano ha espresso voto contrario a questa pratica, per una serie di motivi che vogliamo siano chiari – spiegano dalla minoranza – Innanzitutto è un piano del commercio nato tra le mura di Palazzo Doria, dove l’efficienza dei funzionari non è bastato a sopperire la scarsa ambizione dell’amministrazione. I commercianti loanesi invece di essere coinvolti ed ascoltati, come sarebbe stato auspicabile, prima e durante la stesura del piano, sono stati messi di fronte ad un testo ormai definito sul quale avrebbero potuto/dovuto esprimersi. Non solo, avrebbero potuto/dovuto farlo a dicembre 2022, quindi in un periodo dell’anno in cui chi ha un’attività commerciale non ha il tempo nemmeno di respirare. Questa scarsa considerazione verso l’opinione e l’esperienza di coloro che il commercio lo vivono quotidianamente riteniamo che sia difficilmente condivisibile”.

