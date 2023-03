“Sono passati poco più di due anni dal consiglio comunale del 9 ottobre 2020 nel corso del quale la maggioranza veniva accusata di non avere una visione strategica della città. In quell’occasione l’amministrazione rappresentava quanto fosse importante il progetto del nuovo ponte e della passerella sul Calcandola al fine di poter finalmente risolvere i problemi di circolazione dei cittadini della Bradia e di Via Paradiso, oltre che delle associazioni e di tutti gli utenti degli impianti sportivi che operano in quella zona. Ci hanno accusato di non dare le giuste priorità ai problemi della città, in quanto avremmo dovuto abbandonare questo progetto e preoccuparci soltanto del ponte di Via Falcinello perché da decenni considerato pericoloso. L’amministrazione Ponzanelli, a differenza di quelle precedenti, non ha mai trascurato queste criticità ed ha fatto in modo di reperire i fondi necessari per eseguire entrambe le opere in quanto ritenute essenziali per rivoluzionare la viabilità del quartiere”. Così in una nota il gruppo consiliare sarzanese di Fratelli d’Italia.

“Non abbiamo rinunciato a nulla e oggi sono finalmente iniziati i lavori di demolizione e di ricostruzione del ponte di Via Falcinello, che consentiranno finalmente di garantire la sicurezza idraulica del ponte dove quotidianamente transitano molti veicoli e pedoni. Ci aspettiamo, quindi, che i gruppi di minoranza mantengano la promessa fatta in quello stesso consiglio comunale e che, pertanto, entusiasti per il fatto che questa amministrazione abbia intercettato i fondi necessari alla realizzazione di entrambe le opere infrastrutturali, organizzino un pullman per venire a festeggiare insieme questo grande risultato per la nostra città”, concludono i consiglieri FdI.

L’articolo Ponti Via Falcinello e Calcandola, Fratelli d’Italia: “Ora minoranza organizzi un pullman per venire a festeggiare” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com