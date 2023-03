‘Santa’: a San Siro posteggi zona disco davanti alla farmacia

Dal Comitato Quartiere San Siro

A seguito nostra richiesta, ieri 15/3 alcuni rappresentanti del Comitato Quartiere San Siro hanno avuto un incontro con il comandante della Polizia Municipale Dottoressa Adami e l’Amministrazione Comunale di Santa Margherita Ligure .

Sono state sottoposte le criticità del quartiere e accolta la nostra richiesta di istituire parcheggi zona disco h. 2 che, in via sperimentale, si troveranno di fronte alla Farmacia San Siro; inoltre sempre in zona verranno rimosse le aiuole spartitraffico non più recuperabili mantenimento gli alberi esistenti.

La ripiantumazione in Piazza San Siro è già stata programmata e dovrebbe avvenire a breve.

