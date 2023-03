Aspettative rispettate per la mobilitazione dei tifosi aquilotti in vista della trasferta di domani sera al Mapei Stadium. Saranno infatti circa 1.200 a sostenere Nzola e compagni nella trasferta in casa del Sassuolo. Un entusiasmo favorito anche dalla vittoria di una settimana fa contro l’Inter e dalla ventata di fiducia coincisa con l’arrivo in panchina di mister Semplici. Una spinta in più per la squadra che è ancora a caccia di punti salvezza. I sostenitori raggiungeranno l’Emilia con pullman, auto e pulmini.

L’articolo Spezia a Reggio Emilia con 1.200 tifosi al seguito proviene da Citta della Spezia.

