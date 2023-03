Tessera Anpi negata a Galtieri, Robello De Filippis (FdI): “Il comunismo è amico e dovremmo alimentarlo nella nostra anima”

Albenga/Alassio. Bruno Robello De Filippis, segretario albenganese di Fratelli d’Italia, interviene sulla vicenda della tessera dell’Anpi negata al vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri perchè iscritto al partito di Giorgia Meloni: “Io non credo che un’impostazione così di j’accuse stalinista e fascista possa stare in piedi nel 2023″.

Lo stesso De Filippis racconta la sua posizione politica e sociale: “Sono segretario di Fratelli d’Italia e al tempo stesso frequento quotidianamente e sostengo il circolo Che Guevara di Ceriale dove ho trovato persone democratiche, positive, collaborative, leali, intelligenti, con cui è un piacere parlare, rispettose a 360 gradi. Certamente non vedo queste storture staliniste, fasciste, politicizzate da parte del Pd. Situazioni che non devono esistere in un’epoca come questa oltretutto con guerre in corso e impostazioni sociali deviate. Credo che questo atteggiamento da parte dell’Anpi sia da ignoranti politici”.

