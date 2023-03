Tpl Linea, i sindacati: “L’azienda non ostacoli la nomina dell’addetto alla sicurezza”

Savona. “Capita a Savona, che un organizzazione sindacale debba sostituire un RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), e lo debba nominare nel settore in cui purtroppo un mese fa un lavoratore ha perso la vita e dove il vecchio RLS provato dalla situazione ha dato le dimissioni. Capita però di avere a che fare con la dirigenza di Tpl Linea, che non vuole accettare le dimissioni da Aspp dell’RLS subentrante (ovvero il primo dei non eletti alle elezioni RSU), visto che i ruoli non sono compatibili”. Lo dichiarano le segreterie di Filt Cgil, Faisa, Ugl e Sial Cobas.

“Le organizzazioni sindacali e l’RLS – proseguono i sindacati – volendo avere un rapporto costruttivo con la controparte chiedado semplicemente all’azienda di agire in tempi brevi alla nomina dì un ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) onde evitare che il ruolo di RLS resti scoperto per troppo tempo”.

