A filo d’acqua: i ‘naufraghi’ del Rems sul palco del Teatro dell’Ortica

Genova. Torna il teatro sociale sul palco del Teatro dell’Ortica, che prosegue con la propria stagione ‘Palindromi’ giunta del nel clou del calendario. Sabato 18 marzo alle ore 18,30 in scena ‘A filo d’acqua – In superficie un’isola si distende’, uno spettacolo realizzato da Radio REMS in collaborazione con Voci Erranti.

Si tratta di un viaggio tra metafore e intrecci di vita vissuta da parte dei ragazzi ospiti della Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza Sanitaria di Bra, che hanno dato vita a questa rappresentazione teatrale dopo il lavoro svolto all’interno di un laboratorio dedicato nato nel 2015 dalla collaborazione fra la clinica San Michele di Bra, che ospita la Rems, e Voci Erranti.

» leggi tutto su www.genova24.it