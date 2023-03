Ascolto e buon clima aziendale sono i migliori alleati per una transizione digitale inclusiva e rispettosa dei diritti di tutti

“Ho fatto conoscenza presto con gli stereotipi. A 9 anni una delle domande più frequenti che mi venivano fatte era: ma quanti cammelli avevi in Iran?” Pegah Moshir Pour è diventata nota al grande pubblico con il monologo sulla lotta delle donne iraniane per i diritti e le libertà negate, portato sul palcoscenico del festival di Sanremo in connubio con Drusilla Foer. Attivista dei diritti umani e digitali, consulente in Ernst & Young, Pegah è stata ospite di Coopservice lo scorso 27 febbraio. Accolta dal presidente Roberto Olivi e dal management aziendale nella sede centrale di Reggio Emilia, con numerosissimi dipendenti collegati in diretta web, ha dialogato e risposto a domande sui diritti umani e sulle tematiche centrali nella filosofia aziendale di Coopservice, quali le politiche di inclusione e valorizzazione delle diversità e i percorsi di transizione digitale.

I pericoli della digitalizzazione

