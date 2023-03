Calcio/ Samp, Audero sotto i ferri: campionato finito

L’U.C. Sampdoria informa che nella giornata odierna il calciatore Emil Audero, accompagnato dal responsabile sanitario Amedeo Baldari, si è sottoposto ad una visita specialistica a Forlì dal prof. Giuseppe Porcellini. Dopo il consulto e gli esami clinici effettuati ieri, si è deciso di intervenire chirurgicamente sulla spalla destra del portiere. L’operazione sarà effettuata nei prossimi giorni.

Lo stesso portiere tramite il suo profilo Instagram ha lasciato un messaggio appena saputo dell’operazione: “Ho aspettato e sperato fino all’ultimo ma purtroppo dopo gli esiti della visita odierna sono costretto a operarmi e finire qua la stagione. Triste e straziante non poter aiutare i miei compagni per quest’ultima parte di stagione ma questo è anche il calcio. Un grande in bocca al lupo alla squadra, sempre e comunque Forza Samp”.

