Chiavari: commissione Tribunale, Trossarello consulente e Orecchia presidente

Stasera giorno di consiglio comunale a Chiavari. Una seduta straordinaria che ha affrontato approfonditamente il tema della riapertura del Tribunale del Tigullio. Il primo punto all’ordine del giorno ha riguradato la costituzione di una commissione speciale che avrà il compito di redigere un progetto da sottoporre al Ministero della Giustizia. Alla commissione partecipano tutti i capigruppo consiliari e un consulente esterno, esperto in materia, che sarà nominato con un’apposita votazione. Il nome proposto dalla maggioranza è quello dell’avvocato Gabriele Trossarello, presidente del Comitato anti chiusura del Tribunale sorto oltre dieci anni fa e recatosi, a fine febbraio di quest’anno, a Vigevano, insieme al sindaco Messuti e al consigliere di opposizione Nicola Orecchia a sentire le condizioni per la riapertura dei tribunali a suo tempo soppressi stabilite dal Ministero della Giustizia e comunicate dal sottosegretario Andrea Delmastro, presente lunedì scorso a Chiavari. Compito della commissione, verificare le condizioni e ogni possibilità per arrivare a presentare, entro sei mesi, un progetto di riapertura dotato di sostenibilità economica e fattibilità giuridica che ricomprenda un ambito circoscrizionale più ampio del Tigullio e offra un servizio più efficiente in grado di alleggerire il lavoro dei tribunali delle grandi città. In caso riaprisse, il nuovo tribunale ritonerà a Chiavari, nella struttura dov’era all’inizio stabilito che fosse ospitato? Per ora è presto per dirlo.

A voto segreto e all’unanimità è stato nominato l’avvocato Trossarello. Nominato presidente della Commissione Nicola Orecchia, che del tutto sopreso, ha chiesto una seconda votazione in cui ci sia l’unanimità dei consensi, perchè “solo a questa condizione sarò disponibile a ricoprire il ruolo”, dichiara. Quindi si riparte con una seconda votazione: anche questa volta Orecchia non ottiene l’unanimità (13 voti a favore, 2 schede nulle) e non accetta l’incarico. Il presidente del consiglio comunale, Antonio Segalerba, propone di convertire la votazione da segreta a palese, proposta accolta sia da maggioranza che dall’opposizione: l’unanimità c’è e Orecchia accetta di ricoprire il ruolo “Rigrazio tutti per avermi dato fiducia, farò questo percorso insieme a Gabriele Trossarello per una causa giusta, quella di riportare la giustizia di prossimità nel Tigullio”. La commissione si riunirà negli uffici del comune e avrà tempo, come detto, di sei mesi.

