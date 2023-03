Chiavari: disinfetta un locale, la gente chiama i soccorsi

La presenza dei mezzi di soccorso incuriosisce sempre e spesso, specie se sono presenti i vigili del fuoco, arrivano le segnalazioni in redazione. Questa sera alle 18.30 vigili del fuoco e un’ambulanmza della Croce Verde erano in corso Garibaldi a Chiavari. Sia il 118 che i vigili del fuoco rassicurano: mon è accaduto nulla. Un uomo avrebbe disinfettato un locale e il liquido spruzzato sarebbe stato scambiato per fumo (supponendo un incendio) da chi la lanciato l’allarme. L’uomo che disinfettava era in perfetta forma e per questo ha rifiutato ogni soccorso. Meglio tuttavia un allarme inutile che un soccorso mancato.

