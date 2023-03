Genova. E’ arrivato fin sotto il ponte San Giorgio il corteo degli anarchici genovesi indetto questo pomeriggio in centro a Genova contro la guerra e le stragi di Stato.

La manifestazione, promossa come quasi ogni settimana dagli anarchici movimentisti per ribadire la solidarietà all’anarchico detenuto, aveva come “L’arte di produrre guerra, far stragi e giustiziare il conflitto” e in solidarietà con Alfredo Cospito tutt’ora detenuto al 41bis e in sciopero della fame da circa 4 mesi.

