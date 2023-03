Dionisi soddisfatto: “Cercato il secondo gol, preso un palo e una traversa”

Sorridente e soddisfatto, dopo il successo sullo Spezia Alessio Dionisi commenta positivamente la prestazione del suo Sassuolo. “Oggi era una partita difficile perché venivamo da una vittoria che poteva annebbiarci la vista, ma così non è stato”, spiega l’allenatore dei neroverdi. “Lo Spezia è partito meglio, ma dopo i primi 10 minuti siamo venuti fuori. Abbiamo preso un palo, una traversa, la gara è stata equilibrata e abbiamo cercato il secondo gol. Poi nel finale ho ritenuto opportuno difenderci più bassi”.

Una partita che il Sassuolo non ha sbagliato, proprio come aveva preannunciato nella conferenza pre gara il tecnico toscano, che vede sempre più in crescita il suo gruppo: “Ho cercato di infondere una consapevolezza alla squadra con le mie parole. Le prestazioni mi dimostravano questo, chi sta giocando meno ha mentalità vincente in allenamento e questo è importante. Un allenatore non può non vedere queste cose. Le scelte che ho fatto le ho fatte per dar minutaggio a chi ha giocato meno ma meriterebbe di giocare di più, e le risposte migliori i ragazzi le danno sul campo. Chi entra fa bene, non è un caso che poi arrivino prestazioni e risultati del genere”, conclude.

