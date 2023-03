Formazione, l’Assessore regionale Marco Scajola: «Grazie al bando Formare per Occupare, più opportunità per le aziende liguri di trovare e formare personale qualificato»

Imperia. Una sala gremita di imprenditori ha accolto l’assessore regionale Marco Scajola per la presentazione del bando “Formare per Occupare” un’iniziativa che parte proprio dal capoluogo di provincia e che nelle prossime settimane approderà anche nelle altre città della regione. Un momento di confronto diretto con il territorio per comprendere le esigenze del territorio e guidare le aziende ad effettuare l’iter necessario per cogliere le opportunità del bando.

«Cominciamo il confronto con il territorio con il mondo delle imprese qui alla Camera di Commercio ad Imperi ma saremo la prossima settimana a Savona, Genova e La Spezia- spiega l’assessore Marco Scajola– Abbiamo sottoscritto un’intesa e una convenzione con le Camere di Commercio della Liguria per collaborare e avere uno stretto contatto tra Ente, Regione ed Imprese. Oggi parleremo di formare ed occupare, che è un bando che abbiamo finanziato con un fondo sociale europeo per 5 milioni di euro che da opportunità sia a coloro i quali parteciperanno per essere formati ma anche alle imprese. Parteciperanno le persone senza alcun limite di età perché va bene per i giovani ma anche per coloro i quali sono avanti con gli anni e hanno voglia di reinserirsi nel mondo del lavoro avendo voglia di imparare una nuova professionalità. È un bando che prevede un vincolo, un obbligo di assunzione di almeno un 6o per cento che parteciperanno da parte delle aziende che risponderanno al nostro bando ed è una grande opportunità perché le aziende potranno segnalare quel tipo di professione che mancano, noi la formeremo e loro si impegneranno ad assumerla. Questo è anche un contratto di lealtà tra Ente, Regione ed imprese. Oggi lo presentiamo ad Imperia ma già l’edizione passata ha avuto successo perché il 70 per cento che hanno partecipato ai corsi sono stati inseriti nel mondo del lavoro e in alcuni casi abbiamo raggiunto anche il cento per cento degli occupati. Quindi Formare per occupare è la risposta giusta alle tante esigenze che hanno le imprese».

