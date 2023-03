“Insieme per Carcare”, la lista di Ferraro svela il suo primo candidato: è il 19enne Andrea Carlini

Carcare. È un giovane, di appena 19 anni, il primo candidato presentato dalla lista “Insieme per Carcare”, guidata da Alessandro Ferraro. Il suo nome è Andrea Carlini, studente del quinto anno del Patetta indirizzo geometri, dove è rappresentante di istituto. Carlini è anche milite della Croce Bianca di Altare e ha la passione per i motori e in particolare per la Formula Uno.

“Da tempo – spiega – seguo la politica a livello nazionale e locale, mi appassiona e mi interessa. Coltivavo il sogno di poter partecipare ad una vera competizione elettorale per poter dare un reale contributo. Stimando molto Sandro Ferraro, che è anche il mio medico, ho deciso di cogliere l’occasione che mi si è presentata. Per questo ho iniziato questa avventura con un gruppo di persone serie e motivate, chi con esperienza e chi con tanto entusiasmo da spendere per Carcare”.

