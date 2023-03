La Città di Imperia all’IBO di Friedrichshafen per promuovere le bellezze del territorio

Imperia. Il miglior clima d’Italia, la bellezza di un territorio unico, tra le Alpi e il mare, la genuina dei prodotti enogastronomici: sono le eccellenze portate dalla Città di Imperia alla IBO 2023 di Friedrichshafen, cittadina sulle rive del lago Costanza, nella Germania meridionale, dove è in corso una delle fiere sul turismo più importanti d’Europa.

Dopo la TTG di Rimini, e la fiera di Cannes, Imperia si è spostata anche in Germania per promuovere le proprie eccellenze, facendole conoscere a importanti operatori turistici per promuovere il suo territorio.

