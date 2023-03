Secondo impegno casalingo consecutivo per il Lerici Sport, capolista del girone 2 della Serie B di pallanuoto maschile. Domani, sabato 18 marzo, la formazione allenata da Andrea Sellaroli, dopo la vittoria con Rapallo dello scorso fine settimana, torna alla piscina “A. Mori” della Spezia dove alle 15.00 affronterà i genovesi del San Giorgio Waterpolo, ottavi in classifica e reduci dal successo interno con la Libertas Rari Nantes Perugia. La compagine lericina dovrà fare a meno dell’attaccante Alessandro Iaci e del difensore Francesco Vangi, squalificati. Non gioca invece il Lerici Sport femminile, che tornerà in acqua il 26 a Sori.

L’articolo Lerici Sport impegnato alla “Mori” con San Giorgio Waterpolo proviene da Citta della Spezia.

