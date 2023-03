Nuovo direttivo imprese pulizia: presidente Bernice Ofosua Aboagye

Le imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, nonostante siano attività regolamentate, subordinate a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con dei requisiti morali e professionali non sono ancora riuscite ad acquisire una adeguata consapevolezza del loro ruolo e della loro importanza: è quanto è emerso nel corso della riunione per il rinnovo del direttivo di categoria in Confartigianato. Eppure durante l’emergenza del Covid i Dpcm e l’informazione dei media hanno evidenziato l’importanza di una corretta pulizia e di una costante sanificazione. Le imprese di pulizia con il direttivo dell’Associazione vogliono alzare l’asticella della qualità e della formazione nel settore ed affrontare alcuni temi dirimenti per la categoria: la forza contrattuale, tempi di pagamento, aumento dei costi di carburante e prodotti specifici, servizi accessori come la cura di aiuole e giardini. All’ordine del giorno la costituzione del nuovo direttivo che ha visto al vertice confermata presidente Bernice Ofosua Aboagye. Il nuovo direttivo è composto inoltre dai consiglieri Antonella Capua, Catia Mazzoni, Tiziana Tognoni e Alessio Strata. Responsabile sindacale per la categoria Antonella Simone.

