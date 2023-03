Da Comunicazione Panathlon International

Il Panathlon International organizza, in collaborazione con il Panathlon Club di Rapallo, per il giorno venerdì 24 marzo alle ore 18.00 presso la sua Sede in Villa Queirolo a Rapallo, un evento che vedrà protagonisti molti Enti nautici del levante Ligure (Circoli Nautici, Velici, Lega Navale, Yachting Club etc) che sottoscriveranno la Charta Smeralda, un codice etico per condividere i principi e le azioni a tutela degli oceani e delle acque.

» leggi tutto su www.levantenews.it