Interpellanza sulla scalinata storica di Via della storta a Marola. A presentarla è il consigliere del Partito democratico Dino Falugiani. In particolare sottolinea: “Dopo essere rimasta non transitabile per parecchio tempo, per l’esecuzione di lavori, è stata riaperta al transito dei pedoni e a seguito di un sopralluogo è emerso che che la pavimentazione non è stata ancora ripristinata, e che la superficie di calpestio è rappresentata da una gettata di cemento ed in prossimità del cordolo dello scalino è stato gettato dell’asfalto, onde compensare il dislivello tra il piano non pavimentato ed il gradino. Tenuto conto che si tratta di una scalinata storica percorsa dagli abitanti della zonae che, vista la presenza di numerose case vacanza presenti è percorsa anche dai turisti, costituendo un brutto biglietto da visita per il nostro Comune

Sollecitando un rapido ripristino della superficie calpestabile chiedo all’amministrazione quali sono i tempi in cui intende provvedere alla corretta ed adeguata pavimentazione che la storica scalinata merita”.

L’articolo Scalinata di Via della storta, l’interpellanza di Falugiani: “Quando verrà ripristinata la pavimentazione?” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com