Semplici fiducioso: “Vista mentalità che stiamo cercando di acquisire, la strada è lunga”

“Stasera i ragazzi hanno fatto una bella partita contro una squadra di grande valore, creando tante opportunità nel primo tempo per passare in vantaggio. Nel secondo siamo calati, ma bisogna dare merito al Sassuolo che ha grandi individualità. L’episodio del rigore è qualcosa che può capitare. Ma questo non ci deve togliere nulla. Venire qui con questa personalità, con una mentalità che mi sembra stiamo acquisendo, è un buon segno”. Sono le parole di Leonardo Semplici a DAZN dopo la sconfitta in casa del Sassuolo.

Il tecnico loda la squadra. “A fine gara ho fatto i complimenti a tutti perché speravo e pensavo di fare una partita importante e sono stato sorpreso in positivo. Ci alleniamo da poco assieme, ma ho visto già i concetti che vorrei la squadra avesse sempre. Bisogna essere fiduciosi nel nostro lavoro. Sapevamo che dopo la vittoria dell’Inter non avevamo fatto nulla e così rimane”.

