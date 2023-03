Zephyr e Npsg si affrontano al PalaConti per il derby spezzino della Serie B di pallavolo

Derby spezzino per questa 20ma giornata della Serie B maschile di pallavolo, girone A. Domani, sabato 18 marzo, si affronteranno infatti Zephyr Mulattieri Valdimagra e Npsg Trading Logistic La Spezia. Si gioca alle 17.00 al PalaConti di Santo Stefano Magra. I padroni di casa, decimi con 22 punti, sono reduci dalla sconfitta di Novi, mentre la Nuova pallavolo San Giovanni, quarta con 36 punti, viene dalla vittoria interna con Fas Albisola. All’andata alla Spezia fu la Npsg a vincere, per 3 set a 1. Ma dalla Trading Logistic assicurano che né il risultato dell’andata né le situazioni di classifica fanno dormire sonni tranquilli: massimo rispetto per l’avversario e per l’incontro. Intanto la Zephyr fa i conti con le possibili assenze: ad oggi è febbricitante il centrale e veterano Filippo Nannini, in forse anche le bande Alessandro Salsi e Lorenzo Facchini.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com