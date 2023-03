A Savona è festa patronale, tornata la tradizionale processione: tantissimi i cittadini che hanno raggiunto in cammino il Santuario

Savona. Come vuole la tradizione, anche questa mattina – sabato 18 marzo – è partita dal Duomo di Savona la processione diretta verso il Santuario. Tantissime le persone che si sono date appuntamento alle 7 per prendere parte al cammino.

La processione torna per il secondo anno dopo lo stop di due anni per la pandemia, anticipato ieri sera dalla tradizionale posa dei balunetti fuori dalle finestra delle proprie abitazioni, come omaggio alla Madonna della Misericordia, apparsa al contadino Antonio Botta il 18 marzo del 1536, da qui la Festa Patronale della città.

