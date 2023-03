Savona. Seconda sconfitta consecutiva, in campionato, per la Rari Nantes Savona. La squadra biancorossa è stata battuta oggi in trasferta dalla Distretti Ecologici Roma, nella piscina Polo Acquatico Frecciarossa ad Ostia, nell’incontro valevole per la 20ª giornata della stagione regolare.

Il risultato finale della partita, 9-7 in favore dei laziali, è maturato nei due tempi centrali dell’incontro. Ai liguri non è riuscito il tentativo di rimonta nel finale di gara.

