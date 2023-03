Chiavari: don Pino De Bernardis compie 90 anni

In occasione del compleanno di don (anzi mons.) Pino De Bernardis, sarà celebrata oggi alle ore 11.30, una solenne Messa nella Cattedrale di N. S. dell’Orto, presieduta da mons. Giampio Devasini e concelebrata da mons. Corrado Sanguineti. Don Pino è una figura carismatica della nostra diocesi, guida spirituale e morale di moltissimi che lo hanno seguito sin dalla gioveninezza, quando CL si chiamava ancora Gioventù Studentesca. L’Eucarestia è in ringraziamento per il lungo e assiduo lavoro che don Pino ha svolto con passione e fede autentica.

