Domenica apre la pesca a Osiglia, Osservatorio Savonese Animalista: “Con siccità inquinanti e poco ossigeno minacciano già i pesci”

Osiglia. L’apertura della pesca sportiva a Osiglia sotto l’attenzione dell’Osservatorio Savonese Animalista. “La notizia dell’eccezionale siccità è, probabilmente per i politici e amministratori della Regione Liguria e di Osiglia, una fake-news. Non si potrebbe altrimenti spiegare l’autorizzazione all’apertura generale della pesca ‘sportiva’ nelle acque interne decretata a fine febbraio e, nel lago di Osiglia, domani, 19 marzo” esprimono.

“Con la siccità nei corsi d’acqua e, peggio, in laghi e bacini, si concentrano gli inquinanti e si riduce l’ossigeno. Ciò mette in grave difficoltà la vita e la sopravvivenza degli animali che vi abitano e tentano di sopravvivere ad una penuria d’acqua che non ha eguali da quasi cent’anni – spiegano -. Eppure domenica, muniti di una ricevuta di versamento di poche decine di euro e di un tesserino di analogo prezzo, ci si potrà recare lungo le scarse acque del lago e pescare fino a dieci salmonidi al giorno”.

