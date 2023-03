Frontale al bivio di Mangia, muore pensionato

Tragedia poco prima di mezzogiorno, sulla provinciale nei pressi del bivio di Mangia, nel Comune di Sesta Godano, dove ha perso la vita un pensionato che era alla guida della sua auto e procedeva in direzione Brugnato. L’uomo, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo andando a scontrarsi frontalmente con il furgone di un’associazione sportiva che proveniva in senso opposto. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri della stazione locale, il personale medico del 118 e i Vigili del Fuoco ma per il conducente dell’auto non c’è stato nulla da fare. I disperati tentativi di rianimazione sul posto sono stati vani così come l’intervento dell’elisoccorso che si era alzato in volo per un trasporto d’urgenza in ospedale. L’uomo viaggiava con il suo cane che è stato affidato ai familiari mentre il conducente del furgone non ha riportato particolari contusioni.

