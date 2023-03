Futsal, la Sampdoria cala la manita a Milano: blucerchiati scatenati nella ripresa

Genova. Sampdoria che riaccende i riflettori sul campionato, dopo una settimana di sosta che ha permesso ai blucerchiati di ricaricare le batterie in vista dell’ultimo sprint. Si riparte da Gorgonzola, per la non facile trasferta in casa del Milano. Il primo tentativo dei ragazzi di Hugo de Jesus porta la firma di Gonzalo Galan, dopo una manciata di secondi, ma la difesa di casa fa buona guardia davanti alla porta di Valdemi. Al 7′ Pedrinho lavora un buon pallone sulla sinistra, mette dentro per Saponara che cerca il tap-in sottomisura ma trova solo il piede di un difensore e si deve accontentare del corner.

Il primo tentativo del Milano arriva al 12′ con la botta dalla distanza di Marco Peverini. Lo Conte deve solo accompagnare con lo sguardo, la palla si spegne abbondantemente alta sopra la traversa. Al 14′ ci prova Renoldi, che raccoglie l’assist di Pedrinho e scarica un violento sinistro sul quale il portiere di casa risponde d’istinto. Come spesso accade in partite così bloccate, a spezzare l’equilibrio è un calcio piazzato, che arriva al 17′: tocco laterale verso la sinistra per Marco Peverini, colpo di prima intenzione e palla in rete.

