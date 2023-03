Giornata nazionale delle vittime del Covid, Toti: “Riconoscenza verso chi si è messo al servizio per lottare contro la pandemia”

Liguria. Oggi, sabato 18 marzo, ricorre la giornata nazionale della memoria per ricordare le vittime del Covid 19, che dal 2020 ad oggi ha causato il decesso di oltre 187mila persone in Italia.

Secondo i dati raccolti da Alisa, l’Azienda Sanitaria Ligure, dall’inizio della pandemia in Liguria sono morte 5892 persone: 3024 nel 2020, 1579 nel 2021, 1195 nel 2022 e 94 quest’anno. Nell’area metropolitana di Genova sono decedute complessivamente 3004 persone, 930 in quella di Savona, 755 in provincia della Spezia e 684 nell’imperiese, mentre sono stati 518 i morti tra i residenti fuori Regione.

