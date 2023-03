Incendio di via Piacenza, gli sfollati bloccano il traffico della Val Bisagno: “Non dimenticate il civico 17”

Genova. Situazione tesa in Val Bisagno dove gli inquilini del civico 17 di via Piacenza sono scesi in strada per protestare e chiede di essere aiutati dalle istituzioni. Il palazzo è inagibile dalla notte del terribile incendio di “San Valentino” e molti degli abitanti non hanno ancora trovato una sistemazione autonoma.

Da una parte le prospettive complicatissime relative ai lavori di ristrutturazione, dai costi insostenibili per grand parte dei proprietari, dall’altra la notizia che da domani il Comune smetterà di pagare le camere d’albergo per una quarantina di sfollati ancora ospitati da strutture ricettive cittadine.

