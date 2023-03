Iren Genova Quinto, non riesce il colpo: il Telimar passa ad Albaro

Genova. All’Iren Genova Quinto non riesce la replica della vittoria in Coppa Italia: alla “Marco Paganuzzi” di Albaro, nella ventesima giornata del campionato di serie A1, il Telimar Palermo riesce ad imporsi con un netto 16-9, dopo aver messo in sicurezza la partita già al termine dei primi due tempi.

“Ne venivamo da due settimane di lavoro importanti – commenta il tecnico Luca Bittarello – e non eravamo al top della condizione, con molto stress da gestire. Questo si è visto, avendo avuto di fronte peraltro una squadra attrezzata che lotta per le prime quattro posizioni della classifica. Noi comunque avremmo dovuto reagire meglio, specialmente nella fase iniziale della partita, limitando l’intensità dei nostri avversari. E invece non lo abbiamo fatto e la gara ci è scivolata ben presto dalle mani. Salvo l’inserimento positivo di qualche giovane nella parte finale, ma prendere sedici gol fa male, soprattutto in casa dove il nostro primo obiettivo deve essere quello di tenere il punteggio basso. Speriamo che questo ci serva da lezione e ci renda più affamati in vista delle prossime sfide”.

