Salernitana due volte in vantaggio e due volte ripresa dopo pochi minuti nell’incontro dell’Arechi con il Bologna. Per i campani in rete Pirola e Dia, per i felsinei Ferguson e Lykogiannis. Con il risultato odierno la Salernitana sale a quota 27 punti, tre lunghezze davanti allo Spezia, che attende Paulo Sousa e i suoi al Picco per la prossima giornata, con calcio d’inizio domenica 2 aprile alle 15.00.

L’articolo La Salernitana pareggia in casa con il Bologna e arriva al Picco a più tre sullo Spezia proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com