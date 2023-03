Lerici Sport cade in casa con la terzultima San Giorgio Waterpolo e lascia la vetta del girone 2 della Serie B nazionale di pallanuoto maschile; 11 a 7 per la formazione genovese il risultato finale alla piscina “A. Mori” della Spezia. Sale a 27 punti ritrovando la prima posizione la Polisportiva Delta Roma, vittoriosa in trasferta con Rapallo. Dietro a 26, assieme al Lerici Sport, ora anche Marina di Carrara, che ha vinto 11 a 2 fuori casa con Sea Sub Modena, e Aragno Rivarolesi, che ha vinto 8 a 4 tra le mura amiche con la Rari Nantes Roma Vis Nova. Domani, domenica 19 marzo, ore 15.00, chiuderà l’11ma giornata l’incontro tra Libertas Rari Nantes Perugia e Osimo Pirates.

L’articolo Lerici Sport cade alla “Mori” con San Giorgio Waterpolo proviene da Citta della Spezia.

