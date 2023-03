Lunedì via Circonvallazione chiusa al traffico per lavori

Il Comune di Sarzana comunica che per lavori di risanamento della pubblica fognatura lunedì 20 marzo 2023 (ordinanza n.63 della polizia locale) dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 fino a conclusione dell’intervento via Circonvallazione sarà chiusa al transito veicolare e alla sosta.

La temporanea disciplina della circolazione stradale nell’area prevede la deviazione del traffico veicolare sulla Via Falcinello, l’apertura al transito veicolare del Viale Alfieri a regime di senso unico di marcia veicolare in direzione Via Cisa, l’obbligo di arresto e del dare precedenza all’intersezione con Via Cisa per i veicoli circolanti nel Viale Alfieri, il divieto di sosta veicolare nel Viale Alfieri tratto in argomento con rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta vietata.

