Genova. Tanto spavento ma nessuna grave conseguenza per una bambina di 11 anni ferita in un incidente avvenuto intorno alle 19 in piazza Guicciardini a Marassi. Un’automobile, per circostanze ancora da chiarire, le è salita su un piede.

Sul posto oltre al 118 e all’ambulanza anche la polizia locale che ha fatto chiudere momentaneamente la strada per facilitare i soccorsi. La bambina è stata portata in codice giallo al Gaslini. Le sue condizioni non sono gravi.

