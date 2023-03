Sanremo. Mathieu Van Der Poel vince la 114^ edizione della Milano-Sanremo. Il campione olandese ha tagliato il traguardo davanti a tutti in sei ore e 25 minuti. Dietro di lui, sul podio, Filippo Ganna e Wout Van Aert. Via Roma si è fatta trovare gremita di appassionati per l’arrivo della Classicissima di primavera. Il ciclista olandese ha staccato gli avversari sulla salita del Poggio.

+++A breve la premiazione dal traguardo. Segui la diretta su Riviera24.it +++

