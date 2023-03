Milano-Sanremo e Granfondo, le biciclette invadono le strade del Ponente

Sanremo. Fine settimana all’insegna delle due ruote a pedali per la provincia di Imperia. E’ prevista per questa mattina alle 10:10 la partenza della 114^ edizione della Classicissima di primavera, con arrivo in via Roma tra le 16:40 e le 17:40. La Milano-Sanremo, corsa iconica, unica manifestazione sportiva a non essere mai stata fermata dal Covid, torna con il suo percorso iniziale modificato. La novità più rilevante è lo start da Abbiategrasso, comune di circa 32 mila abitanti situato a 22 chilometri dal capoluogo lombardo, in direzione sud-ovest. Favorito per la vittoria è lo sloveno della Bahrain Victorious Tadej Pogacar, reduce da risultati impressionanti (due Tour de France alle spalle, la Liegi-Bastogne-Liegi e due Giri di Lombardia appena conquistati). Il numero uno alla partenza è il suo connazionale Matej Mohoric, trionfatore nel 2022 grazie ad una discesa superlativa dal Poggio. Tantissimi i campioni al via: Mathieu Van Der Poel, Mads Pedersen e gli ex vincitori Julian Alaphilippe e Wout Van Aert per citarne solo alcuni.

A seguire la Milano-Sanremo sarà, domenica 19 marzo, la “Granfondo” dedicata agli amatori. Appuntamento alle 10 sul lungomare Salvo d’Acquisto. La competizione si svilupperà, tra costa ed entroterra, per oltre 100 chilometri lungo alcune delle strade che hanno fatto la storia della Classicissima. Più di 400 gli iscritti.

