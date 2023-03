Omicidio Carol Maltesi, il 22 marzo in tutte le librerie il libro che racconta il macabro assassinio

Savona. Mercoledì 22 marzo uscirà in tutte le librerie d’Italia “Sulla tua pelle” (Giunti editore), il libro che racconta il caso dell’omicidio di Carol Maltesi (risolto anche grazie all’indagine di BsNews.it e del suo direttore Andrea Tortelli) di cui hanno parlato i media di tutto il mondo (dal Telegraph di Londra al News York Post, dall’Abc alla tv Rtl tedesca).

Carol Maltesi, lo ricordiamo, fu uccisa l’11 gennaio 2022 dall’ex compagno e vicino di casa Davide Fontana. Il bancario 43enne, in un crescendo di orrore, fece a pezzi il corpo della 26enne (durante le riprese di un video hard) e cercò di bruciarlo, poi lo conservò in un freezer per oltre due mesi. Il 20 marzo, quindi, guidò da Rescaldina (Milano) a Paline di Borno (Brescia), gettando il cadavere straziato in un burrone. Poche ore dopo un pensionato trovò i resti della donna e presero il via le indagini, che ebbero un impulso decisivo nell’inchiesta lampo del giornalista bresciano Tortelli (43 anni, direttore di BsNews) che in poche ore riuscì a dare un nome al cadavere e a chattare con l’assassino, che fu arrestato due giorni dopo dai carabinieri.

